Frank Aguiar anuncia live 'Na Casinha do Caseiro' com serestas

O cantor Frank Aguiar fecha as comemorações 'julinas' de São João com uma live, no sábado (31). A apresentação virtual leva o nome “Na Casinha do Caseiro”, e tem com objetivo reviver serestas, gênero musical do Brasil, que marcaram o início da carreira forrozeiro.

Marcado para começar às 20h, o show online trará sucessos como “Morango do Nordeste”, “Prenda” e “Moto Táxi”, e claro, outras faixas dos mais de 30 anos de história, não ficarão de fora.

Lembre sucessos de Frank Aguiar:

A live contará com um cenário arborizado, em um dos ambientes da casa do artista, em São Bernardo do Campo, São Paulo, e a transmissão acontecerá pelo canal do forrozeiro, no YouTube.

Trajetória

Frank Aguiar é cantor, compositor, instrumentista, empresário e apresentador. Bacharel em Direito e pós-graduando em Ciências Humanas, encontrou na música a maior paixão.



Atualmente, comemora 30 anos de carreira com sucessos como a inesquecível "Morango do Nordeste". Em 1992, gravou o primeiro disco e de lá para cá são diversos CDs e DVDs produzidos. Atualmente, ele divulga o álbum “Evolução”, que inclui releituras inusitadas de músicas destaques no mercado fonográfico.