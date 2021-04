Filho de Dedim Gouveia ganha homenagem em enterro com sanfona e zabumba; assista

Delano Gouveia, filho do cantor Dedim Gouveia, recebeu homenagem ao som da sanfona e zabumba em enterro, na manhã desta segunda-feira (26). Ele faleceu no domingo (25), em internação no Instituto Doutor José Frota. Durante o mês de abril, ele lutou contra a Covid-19 e, em seguida, adquiriu uma infecção bacteriana.

O enterro aconteceu no cemitério Parque da Saudade, em Caucaia. Amigos e familiares cantaram "Vida de Viajante" e "Oração de São Francisco".

Assista:



Juliana Andrade, companheira há 12 anos de Delano, informou que ele sofreu um parada cardíaca. Pela tarde de domingo, o hospital comunicou a morte aos familiares.

Durante internação no IJF, a família de Delano Gouveia divulgou que o remédio polimixina prescrito para o tratamento estava em falta. Os familiares conseguiram adquiri-lo, mas o hospital não aceitou a medicação conseguida de maneira particular.

Internação

Na sexta-feira (23), familiares compartilharam um vídeo onde contavam que o IJF se recusava a aceitar um remédio comprado de maneira particular — pois estava em falta no hospital.

No sábado (24), a irmã de Delano, Isabel Gouveia publicou um vídeo com o marido, Victor Nascimento, confirmando que a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza doou o antibiótico polimixina para o tratamento de Delano.

Missa de sétimo dia de Dedim Gouveia

O cantor de forró e sanfoneiro Dedim Gouveia morreu de Covid-19, aos 61 anos, no dia 19 de abril. O forrozeiro estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, no Bairro Messejana, desde o último dia 11 de abril.

No domingo (25), a família realizou a missa de sétima dia do forrozeiro. Nas intenções da celebração religioso foi pedido graças pela saúde de Delano Gouveia.

Ele chegou a utilizar oxigênio no tratamento e também a ser transferido para um leito semi-intensivo. Contudo, ele não resistiu às complicações da doença.