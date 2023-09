Filho da atriz Elizabeth Savala revela ter autismo e TDAH: 'tira peso enorme das costas'

“Me tira um peso enorme das costas poder falar abertamente sobre isso e poder fazer com que as pessoas me conheçam do jeito que eu sou sem eu ter que simular ou aparentar alguma 'normalidade'. Eu sou neurodivergente. Já imagino pessoas maldosas ouvindo isso, porque a bondade é algo difícil de você disseminar. Imagino dizendo: 'Agora todo mundo é autista, só porque saiu na mídia’”, continuou o autor.