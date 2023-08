Filha de MC Marcinho, que o conheceu há 2 anos, lamenta morte do cantor em post

Sara Paraíso, filha do cantor MC Marcinho, fez um longo post no Instagram, no domingo (27), após a morte do artista, confirmada no sábado (26). MC Marcinho revelou publicamente que a jovem era sua filha há dois anos, após o teste de DNA comprovar a paternidade.

“Antes a incógnita que eu tinha quando criança/ adolescente era porque eu não conhecia o meu pai. Depois que finalmente o conheci, a incógnita foi porque eu demorei 21 anos para conhecê-lo. E agora, vocês já sabem... Por que Deus tirou ele de mim? Tivemos tão pouco tempo, mas tão pouco tempo, isso está me corroendo”, iniciou ela.

"Eu pedi tanto a Deus para não tirar você de mim. Pedi tanto para ter mais tempo com você. Mas a vontade Dele, além de soberana, é boa, perfeita e agradável. E nesse pouco tempo, eu pude viver os momentos mais impactantes da minha vida. Eu pude receber o seu amor, seu cuidado, seu zelo, eu pude te dar o meu amor. Foi pouco considerando tudo que eu ainda tinha para te dar, mas foi de grande valia, puro e verdadeiro. Todos os momentos que vivemos juntos foram únicos, divertidos e sinceros porque o senhor era assim, brincalhão, 'de correria' e um contador de histórias", escreveu ainda Sara.

Nos comentários, a jovem, atualmente com 23 anos, recebeu mensagens de carinho. “Todos nós, fãs, estamos sofrendo muito, mas a sua dor, como filha, é absurdamente maior. Que o Espírito Santo possa te consolar”, escreveu uma pessoa. “Meus sentimentos, meu amor. Nesse momento não temos muito a dizer, mas se sinta abraçada”, publicou outro.

Marcinho era conhecido como Príncipe do Funk. Ele tinha 45 anos, sofria de problemas no coração, e deixou 5 filhos.