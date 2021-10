Filha de DJ Ivis e Pamella Holanda completa um ano e ganha festa de aniversário

Pamella Holanda Influenciadora digital

Ao meio-dia e quarenta do dia 03/10/2020 você nasceu. Linda, de choro forte e alto, cabeludinha e de bochechas rosadas. Eu lembro exatamente como tudo aconteceu, lembro do nervosismo na sala de cirurgia e da ansiedade de ver seu rosto, pegar no colo, amamentar. Você transformou minha existência pra sempre desde esse exato momento. Eu entendi e dei razão a minha mãe a tudo, eu entendi e senti na pele essa força da natureza que é se tornar mãe.