Filha de Dedim Gouveia fala sobre a dor em perder pai e irmão por complicações da Covid-19

Isabel Gouveia, filha do cantor Dedim Gouveia, passou por duas grandes perdas em um período curto em abril deste ano. No dia 19 de abril, ela perdeu o pai — vítima da Covid-19. No domingo (25), o irmão Delano Gouveia morreu após lutar contra o coronavírus e um quadro de infecção bacteriana.

Isabel Gouveia, bispa na Comunidade Água da Vida, escreveu sobre a dor em perder o pai e o irmão. "Meu irmão Delano Gouveia você foi um grande homem de caráter, atencioso com a família, sempre preocupado em cuidar e celebrar o aniversário do nosso paizinho Dedim Gouveia. Um filho tão apaixonado pelos pais, e por nós seus irmãos, pois seu coração era tão cheio de amor"

Isabel Gouveia lembrou ainda o tanto que lutou pela vida do irmão internado no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Isabel Gouveia Filha de Dedim Gouveia Meu irmãozinho, lutamos, lutamos, lutamos.... Deus é o nosso justo juiz. Prefiro agora lembrar que os planos de Deus são maiores que os nossos. Tenho a certeza de que quando você se reconciliou com Jesus, se arrependendo de seus pecados, ele escreveu seu nome no livro da vida.

MISSA DE SÉTIMO DIA DE DEDIM GOUVEIA

No domingo (25), a família realizou a missa de sétima dia do forrozeiro. Nas intenções da celebração religioso foi pedido graças pela saúde de Delano Gouveia.

Dedim Gouveia chegou a utilizar oxigênio no tratamento e também a ser transferido para um leito semi-intensivo. Contudo, ele não resistiu às complicações da doença.

Delano ganha homenagem em enterro

O filho do cantor Dedim Gouveia recebeu homenagem ao som da sanfona e zabumba em enterro, na manhã desta segunda-feira (26).

Assista:



O enterro aconteceu no cemitério Parque da Saudade, em Caucaia. Amigos e familiares cantaram "Vida de Viajante" e "Oração de São Francisco".

Durante internação no IJF, a família de Delano Gouveia divulgou que o remédio polimixina prescrito para o tratamento estava em falta.