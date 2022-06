Festival de quadrilhas será realizado no Vybbe Junina a partir desta sexta (10); veja detalhes

O Festival Vybbe de Quadrilhas Juninas será realizado a partir desta sexta-feira (10) como parte da programação do evento Vybbe Junina, que ocorre no Colosso Fortaleza.

Seguindo até o dia 26 de junho, o campeonato ocorrerá sempre às sextas e aos sábados.

As apresentações começam às 19h e serão abertas ao público, que poderá interagir com a estrutura da cidade cenográfica junina montada especialmente para o festival. Além disso, os bares e praça de alimentação do local estarão em funcionamento.

Ao todo, 12 quadrilhas juninas participarão da primeira edição do festival, concorrendo aos prêmios de R$ 10 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (3º lugar).

O Festival Vybbe de Quadrilhas Juninas’ é credenciado no circuito São João do Ceará da Fequajuce e a disputa vai servir de pontuação para o ‘Festival Cearense de Quadrilha Junina’.

Alguns dos critérios a serem analisados na disputa são Casamento, coreografia, figurino, harmonia, evolução e tema. Para isso, a comissão julgadora do evento é formada por membros credenciados pela Fequajuce.

SERVIÇO:

Festival Vybbe de Quadrilhas Juninas

Dias: 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de junho

Onde: Vybbe Junina (Colosso Fortaleza)

Hora: A partir das 19h

Aberto ao público.

