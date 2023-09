Felipe Amorim cancela show após ser diagnosticado com bactéria

O cearense Felipe Amorim cancelou apresentação em Juazeiro do Norte (CE), na tarde deste sábado (30), após ser diagnosticado com um problema de saúde. Conforme nota divulgada por empresários do cantor, ele foi diagnosticado com uma bactéria e há suspeita de pneumonia.

"Informamos que por motivos de saúde e recomendações médicas, o show que aconteceria hoje 30/09 em Juazeiro do Norte-CE, não poderá ser realizado. O cantor foi diagnosticado com uma bactéria e suspeita de pneumonia", diz nota.

Foto: Reprodução

A apresentação que seria realizada na região do Cariri será adiada e nova data será divulgada em breve.

Por fim, o comunicado informa que o cantor seguirá em repouso nos próximos dias. "Como já era previsto um descanso para o artista de 01/10 a 06/10, o mesmo

retomará a agenda normalmente 07/10".

Veja também

Ascensão musical

Atualmente, Felipe Amorim vive uma boa fase carreira e vem se consolidando como um dos maiores hitmakers do país. O hit mais recente dele é a música “Toca o trompete”, que já ocupou o primeiro lugar na plataforma Deezer; e chegou à segunda posição no Top 200 do Spotify.

Além disso, Felipe também mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e ultrapassou a marca de um milhão de inscritos no YouTube.