Família de Naiara Azevedo é feita refém em casa durante assalto, diz colunista

A família da cantora Naiara Azevedo foi feita refém por criminosos que invadiram a casa dos pais da ex-BBB, no município de Farol, no Paraná, na manhã desta terça-feira (29). As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo o jornalista, o assalto aconteceu quando a mãe da cantora acordou para fazer o café da manhã e se deparou com três homens dentro de casa. A família foi mantida refém por cerca de duas horas.

A coluna revela, ainda, que a irmã de Naiara estava na residência no momento do crime e chegou a dar um soco em um dos assaltantes, mas foi dominada em seguida.

Dois veículos roubados

Duas caminhonetes foram roubadas, entre elas uma Amarok V6 e uma S10. A família só foi liberada após o último criminoso deixar a casa com um dos veículos.

Após deixar a casa do BBB22, Naiara ficou alguns dias com os pais, mas em seguida foi para Colorado, também no Paraná. Atualmente, a cantora está em Goiânia, onde mora. Até a publicação deste texto, a artista não tinha se posicionado publicamente sobre o caso.