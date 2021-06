Fábio Jr, Nando Reis, Priscila Senna, Roupa Nova, e mais lives neste sábado (12) Dia dos Namorados

O sábado de Dia dos Namorados será marcado por lives para todos os gostos de estilos musicais. Para este dia 12 de junho, os cantores prepararam shows pensados para o público assistir no conforto e segurança das suas casas. A partir das 19h, se iniciam as apresentações.

Dentre as lives programadas para acontecer neste sábado, estão a de Fábio Jr, Roupa Nova, Priscila Senna e Nando Reis. Todas elas serão transmitidas pelo YouTube, nos canais de cada um dos artidas.

Confira lista completa abaixo

Diogo Nogueira - 19h

Alceu Valença - 20h

Fábio Jr. - 20h

Maiara e Fernando - Live Especial Dia dos Namorados - 20h

Nando Reis e Sebastião Reis - 20h

Priscilla Senna - 20h

Geraldo Azevedo - 21h

Pato Fu - 21h30

Roupa Nova - 22h

Foto: Reprodução/Instagram

Já para este domingo (13), uma das apresentações mais esperadas é a do cantor Gilberto Gil acompanhado por Juliette, campeã do Big Brother Brasil (BBB) 2021. A dupla se une para uma apresentação inédita em uma live com início programado para às 18h. A live será transmitida pela Globoplay e no Multishow.