Fabiano, da dupla com César Menotti, perde 40kg em dois meses

O cantor Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, contou nas redes sociais, que perdeu 40 kg em dois meses. O artista ainda relatou que a principal incentivadora foi sua esposa, Gaby Menotti.

“Sempre me perguntam sobre eu ter dado uma 'murchada'. Já foram 40kg, fora o que ganhei de massa magra! É só o começo para ir tentando sempre uma vida mais saudável, e confesso que está sendo maravilhoso... Meu maior incentivo: minha mulher mandou”, escreveu.

Veja também Zoeira Oscar 2025 será em meio à folia do Carnaval; relembre data e onde assistir à premiação Zoeira Indicado ao Oscar 2025, 'Um Completo Desconhecido' estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (27)

Processo

Ele ainda contou que teve acompanhamento médico e usou medicações no processo. “Primeiro, acompanhamento médico. Segundo, alimentação. Terceiro, a 'vacinazinha', que ajuda muito. Quarto, suplemento. E quinto, força física”, detalhou em vídeo. Fabiano também apareceu nas imagens fazendo uma hora de estreia após o treino de musculação.

No post que o artista relata a perda de peso, Gaby deixou uma mensagem para o marido: “Orgulho de você, do seu esforço mesmo com uma rotina que dificulta, mesmo com tantas noites na estrada. Te amo”, escreveu ela.