Ex-namorada de MC Brinquedo denuncia funkeiro por golpe: 'meu mundo desabou'

O funkeiro MC Brinquedo foi acusado de golpe pela ex-namorada, a influenciadora digital Patrícia Trentin, nessa quinta-feira (23). Por meio dos Stories do Instagram, a loira afirmou ter denunciado o artista por estelionato.

A influenciadora revelou que o namoro não estava "muito legal" havia dias, e que vinha juntando "uma coisa com outra" até ter provas. A decisão de publicar o relato foi motivada para servir de alerta a outras mulheres: "A menina que entrou em contato comigo, passou e sei lá quantas estão passando ou vão passar por isso ainda", considerou.

'Meu mundo desabou'

De acordo com Trentin, ela estava na praia quando recebeu mensagem de uma ex-companheira do funkeiro, na qual ela o acusava de golpe. "Meu mundo desabou de uma hora para outra", comentou.

Ela acrescentou ter gravado a conversa e a enviado para o artista, que teria implorado para o assunto não ser divulgado para a mídia. "Tanto que não vou expor a conversa aqui; isso só cabe a mim, a ele e à menina".

A influenciadora ainda afirmou que o funkeiro tentava tirar dinheiro dela a todo custo, mas só percebeu a prática após ter entrado em contato com a outra vítima.

"Quando abria a caixinha de perguntas [do Instagram], recebia várias perguntas, alertas, no caso, para eu cuidar do meu namoro porque ele já tinha feito isso com outras pessoas em questão de dinheiro", relatou.

Compra de carro

Ainda segundo a influenciadora digital, o intérprete de "Roça, Roça" e "Calma, Gata" pediu que ela comprasse um carro no nome dela, o que ela considerou um absurdo. "Não tem nem cabimento. Tive que ler em vários sites de fofoca que eu estava com ele por interesse. Sendo que eu que ajudava", defendeu.

"É vergonhoso falar isso, mas é verdade [...]"Estou me sentindo enganada, um lixo, usada. Nem sei explicar o meu sentimento hoje", lamentou ela na rede social. "Eu pensei que era só emprestar um dinheiro aqui, emprestar um dinheiro ali... É muito pior. É vergonhoso".

Patrícia Trentin afirmou ainda ter buscado mais informações e entrado em contato com um advogado com o intuito de levar o caso à Justiça. "Conversei com um advogado e acho que seria um caso de estelionatário a pessoa que quer tirar o dinheiro, fala que o cartão não está passando e assim vai", disse, complementando que o funkeiro se acertará com Deus.

Ainda pontuando a justiça divina, a influenciadora ainda se revoltou com posicionamentos do artista, como a evocação da imagem do funkeiro MC Kevin, morto em maio deste ano. "É inacreditável como alguém pode falar de depressão na internet, usar imagem de alguém morto, falar tanto de Deus e ficar usando outras pessoas", continuou.

Até o momento, MC Brinquedo ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.