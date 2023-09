Evoney Martins monta bar cenográfico em DVD gravado em Fortaleza com Zezo e Pablo

Nome conhecido em perfis musicais nas redes sociais, o cantor Evoney Fernandes gravou DVD em Fortaleza nesta semana. A produção audiovisual reuniu grandes nomes nordestinos, como Pablo, Zezo e Daniel Diau.

O cenário do DVD contou com um bar feito em alvenaria, típico do interior. Uma sinuca e figurantes, representando os frequentadores e um dono de bar, deixaram a estética ainda mais próxima da realidade.

Legenda: Evoney ao lado de Daniel Diau Foto: Divulgação/Pikachu

Com Zezo, Evoney dividiu voz no feat de “Rapariga da Minha Vida”. Ao lado de Diau, o dono do DVD fez dueto em “Me Ama Nú”.

Com o baiano Pablo, Evoney interpretou “Lápis” e finalizou as participações ao lado de Kadu Martins. Ao todo, 14 faixas foram filmadas, entre inéditas e regravações de sucesso.

Para realizar o primeiro projeto audiovisual da carreira, o artista contou com Ramon no Beat na produção musical, a captação da produtora HD, direção artística da Loop e a Ceno Cenografia cuidou da cenografia do evento.

Números em alta

Com um ano de carreira musical, Evoney Fernandes já é destaque nas plataformas de áudio. Só no Spotify, são mais de 1 milhão de ouvintes mensais, enquanto no YouTube, o tocantinense ultrapassa 220 milhões de views somados.

Os clipes do DVD gravado em Fortaleza devem ser lançados ainda no segundo semestre de 2023.