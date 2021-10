Esposa denuncia ex-cantor sertanejo por tapa, soco e enforcamento

Aline Ramos, 25, denunciou à Polícia Civil agressões cometidas pelo marido, o ex-cantor Murilo Neves. O caso aconteceu no fim de semana, dentro de um carro em um rancho em Edealina (GO). Conforme relatos da empresária, ela chegou a ser enforcada pelo companheiro. As informações são do portal G1.

Murilo Neves é empresário. Na música, ele chegou a formar dupla sertaneja, nomeada Vitor e Tiago no ano de 2013. Na época, ele respondia artisticamente como Vitor. O cantor ainda não se pronunciou sobre o caso.

“Há uns 15 dias ele me ameaçou verbalmente, mas esse final de semana a agressão foi com tapas, socos, enforcamento. Ele me deu uma ‘gravata‘ e foi quando eu fiquei mais próxima da buzina e buzinei. As pessoas ouviram, foram até o carro e me tiraram de lá”, disse Aline Ramos ao portal de notícias.

Agressões e Atendimento médico

Conforme relato no portal G1, a agressão aconteceu por volta de 23h de sábado (2) em um rancho da família. A mulher contou que Murilo havia bebido durante todo o dia e, como ela não estava gostando disso, ela foi para o carro. Logo depois, ele foi em busca dela.

Segundo Aline, as agressões ocasionaram com um dente quebrado, cortes na boca, hematomas no olho e no nariz. De acordo com ela, após ser retirada do veículo por algumas pessoas que estavam no rancho, ela foi levada para um hotel, onde conseguiu entrar em contato com a família.

“Eu tive alguns ferimentos no rosto e eu fui ao hospital da cidade e me deram medicamentos para dor. Quando eu cheguei em Goiânia, eu fui ao médico, à dentista, porque eu tive algum dente fraturado, e estou tomando medicação para os hematomas”, disse a empresária.