Equipe de João Gomes se pronuncia após acusação de agressão a adolescente: 'distorção da realidade'

A equipe de João Gomes afirmou, em posicionamento divulgado neste sábado (2), que a denúncia feita por uma prima do cantor, acusando-o de agressões a um menor de 13 anos, se trata de “distorção da realidade”. O nome do artista virou assunto nas redes sociais após divulgação do boletim de ocorrência feito pela familiar, apontada como a mãe do adolescente que antes estava sob cuidados de João Gomes.

Segundo a assessoria, o posicionamento teria como objetivo “registrar surpresa, pois supostamente decorrente de familiares direto do menor, e destacar a completa distorção da situação com a realidade”. Ao longo do texto, a equipe alega que a situação não se passou como foi relatada no depoimento da prima, que não terá o nome revelado.

A nota, entretanto, não fornece detalhes sobre o que teria se passado em seio familiar. “O comportamento inapropriado e a agressividade do menor já extrapolava o admissível e a consequência do retorno do mesmo aos familiares era decisão tomada. Nesse contexto, a equipe de João Gomes registra que o artista e seus familiares aguardarão as formalidades legais e o momento correto para prestar todos os esclarecimentos porventura necessários”, pontua a nota.

O relato da prima de João Gomes foi veiculado, inicialmente, no perfil do Instagram Subcelebrities, em que foi compartilhada a foto do Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil de Pernambuco.

Relato de agressão

Conforme o Boletim de Ocorrência, a prima do cantor afirmou, em depoimento, que as agressões ao adolescente seriam frequentes e teriam ocorrido desde o momento em que ela, como mãe, concedeu a responsabilidade de criação do menino a João.

“Meu filho estava sendo deixado na companhia de outra pessoa, que o tratava de forma desumana, privando-o de alimentação adequada e obrigando-o a acordar nas condições mais adversas para levá-lo à escola. João tinha conhecimento disso e nada foi feito”, disse, mas também pontuando que não havia evidências visíveis deste fato.

A mãe também contou um suposto incidente em que o artista agrediu o adolescente na presença da avó, que teria pedido pelo fim da violência. Ainda segundo ela, os contatos de João Gomes só se iniciaram após questionamentos mais incisivos feitos aos familiares.

Até o momento, as informações apontam que um amigo do cantor pernambucano era o responsável pelos cuidados com o menino de 13 anos. A criança, inclusive, teria falado em depoimento, mas sem identificação.

“Estou indo bem na escola, pode perguntar. Só não quero que ele cuide de mim, pode ser qualquer outra pessoa, menos Matusa. Eu prefiro Leleo, confio mais nele”, afirmou o jovem.