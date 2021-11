Encontro de cearenses: Renato Aragão recebe Matheus Fernandes em casa, no Rio de Janeiro

O cantor cearense Matheus Fernanes, autor do sucesso "Coração Cachorro", visitou o conterrâneo Renato Aragão, o 'Didi', neste sábado (20), na casa do comediante, no Rio de Janeiro.

O encontro foi divulgado em um vídeo nas redes sociais de ambos. Ao lado de Aragão e de sua filha, Lívia Aragão, Fernandes faz a coreografia do hit.

Nas redes sociais do cantor, ele também compartilhou o momento da refeição ao lado da família de Aragão.

Sucesso

Atualmente, a música "Coração Cachorro" é interpretada por Ávine Vinny e Matheus Fernandes chegou a ser a mais tocada no Brasil. Na gravação, os cantores imitam latidos — a melodia canina é uma reciclagem de uivo do cantor inglês, que chegou a brincar com o caso.

Legenda: Encontro ocorreu neste sábado (20) Foto: Reprodução

