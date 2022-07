Elba Ramalho se envolve em acidente com idoso no trânsito do Rio de Janeiro

Elba Ramalho se envolveu em um acidente de trânsito que terminou com um idoso ferido nesta sexta-feira (8). As primeiras apurações da Polícia dizem que o senhor de 71 anos tropeçou e bateu a cabeça no carro da cantora.

O acidente ocorreu no bairro em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. A cantora prestou socorro ao idoso e foi à delegacia dar depoimento. As informações são do G1.

Legenda: O idoso não teve ferimentos graves Foto: Reprodução

Idoso socorrido

O idoso foi identificado como Américo Borges e foi socorrido ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, sem ferimentos graves. Ele é ex-diretor financeiro da Riotur.

A delegada do 14ª DP, onde o caso foi registrado, informou que pediu imagens das câmeras de segurança da região para entender circunstâncias do acidente.