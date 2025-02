Eduardo Costa não cumpre pena em caso envolvendo Fernanda Lima, e pode ser preso

O cantor Eduardo Costa pode ser preso por não cumprir a pena inicial em um caso envolvendo Fernanda Lima. O sertanejo foi condenado em 2022 por difamação após ofender a apresentadora nas redes sociais. A informação foi dada à Quem pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

“O Ministério Público requereu a revogação da substituição da pena restritiva de direitos para conversão em pena privativa de liberdade. Duas cartas precatórias foram encaminhadas para os juízos das comarcas de Indianápolis, em São Paulo, e de Belo Horizonte, em Minas Gerais – cidades onde o cantor possui residências – para intimá-lo com a sua defesa para justificarem as razões do descumprimento da sentença. Até agora nem o sertanejo, nem seus advogados se apresentaram”, relatou o Tribunal em nota enviada ao site.

Na época, após a exibição do programa “Amor & Sexo”, que Fernanda apresentava na Globo, o cantor a chamou de “imbecil” e acusou a atração de ser “esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros”. Eduardo ainda pediu que os brasileiros sabotassem a artista, tudo porque Fernando abordou no programa a luta das mulheres contra o machismo, racismo e homofobia.

Após o caso parar na Justiça, o sertanejo foi condenado a pagar R$ 70 mil à apresentadora.