Edson, dupla de Hudson, deixa UTI para quarto de hospital em luta contra a Covid-19

O cantor sertanejo Edson, da dupla com Hudson, deixou a Unidades de Terapia Intensiva (UTI), neste sábado (13). Ele foi internado no início de março, devido ao quadro de sintomas da doença. Agora, ele segue tratamento em um quarto comum do hospital privado.

"Meu Deus obrigado. Estou saindo da UTI e indo para o quarto. Foi cinco dias de internação, mais cinco dias de UTI e agora indo para a próxima fase do tratamento. Ainda temos um caminho a percorrer mas chegar até aqui está sendo a maior vitória e superação da minha vida!", declarou o sertanejo em publicação no Instagram.

Ainda na postagem, Edson agradeceu a equipe que vem cuidando dele. "Momentos difíceis mas vencidos um a um, passo a passo com a ajuda de Deus em primeiro lugar e da grande e competente médica que foi um instrumento de Deus na minha cura a Drª Ludhmila Hajjar e toda sua equipe, Stephanie, entre enfermeiros, fisios enfim uma gama de profissionais que se dedicaram".

Conforme assessoria do sertanejo, Edson está estável e respira espontaneamente, sem a necessidade de oxigênio suplementar. Há perspectiva de alta hospitalar nos próximos dias.