Dodô, vocalista do grupo Pixote, caminha por cinco dias até o Santuário de Aparecida

O vocalista Dodô, do grupo de pagode Pixote, cumpriu promessa e andou a pé da capital de São Paulo até Aparecida, onde está localizado o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Devoto, ele caminhou cerca de 40 km por dia na última semana. Nesta terça-feira (12), no "Encontro", ele falou sobre a experiência.

Na conversa com Patrícia Poeta, o pagodeiro revelou o motivo da promessa. "Tive que fazer uma cirurgia, eu tive a úlcera perfurada, foi um momento difícil, fiquei internado uma semana. Eu prometi que assim que desse eu iria a pé até a Aparecida do Norte. Tinha uns amigos que faziam isso todos os anos e fui com eles".

Durante o trajeto, Dodô disse que recebeu ajuda de pessoas das comunidades por onde passava e também de outros pagadores de promessas. "O apoio dos romeiros, me receberam com muito carinho, como recebem todas as pessoas. Você tem que sentir aquilo lá. Foi uma coisa maravilhosa que não vou esquecer nunca mais".

Ao todo, Dodô percorreu 180 km. Ele contou que andava 20 km, almoçava, parava para descanso e seguia novamente, contabilizando cerca de 40 km por dia.