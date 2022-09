Diogo Nogueira é alvo de ataques após trocar letra de samba: 'manda Bolsonaro embora'

O cantor Diogo Nogueira irritou os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no último sábado (3) ao trocar a letra da música "Tá Escrito", do grupo Revelação, para pedir a saída do atual chefe do Executivo e candidato à reeleição.

Troca da letra da música

A letra original da canção é "Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora". Contudo, o sambista preferiu entoar "manda o Bolsonaro embora".

Após a versão cantada por Diogo Nogueira, apoiadores do mandatário o acusaram de "comunista", "vagabundo" e de "mamar na teta da lei Rouanet".

Um deles afirmou que o artista seria "pau-mandado" de Paola Oliveira, com quem tem um relacionamento sério. A atriz, inclusive, disse no Rock in Rio que a classe artística precisa se posicionar politicamente, independentemente da opinião do público.