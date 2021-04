Dedim Gouveia já fez teste de DNA no programa João Inácio Show; apresentador relembra momentos

Além de já ter apresentado um programa na TV Diário, foi na emissora que Dedim Gouveia descobriu uma paternidade. Ele fez um teste de DNA ao vivo no programa "João Inácio Show", há mais de 10 anos, quando encontrou o filho Iago Gouveia.

História foi relembrada pelo apresentador João Inácio Jr, em entrevista ao Diário do Nordeste. Dedim Gouveia morreu de Covid-19 nesta segunda-feira (19).

"Era uma dupla amizade": É assim que o apresentador João Inácio Jr lembra de Dedim. A dupla teve mais de 30 anos de história, na música e na televisão.

João Inácio conta que conheceu Dedim no ramo musical, quando ele também tinha carreira como cantor. "A gente era muito próximo, porque eu fui cantor por 20 anos e a gente se conhece bem antes de ele entrar na TV Diário. Fizemos muitos shows juntos e inclusive tenho uma sanfona que comprei dele. A gente se conhece há mais de 30 anos.", relata o apresentador.

Teste de DNA

O apresentador relembra um momento da amizade com Dedim Gouveia que marcou a história do forrozeiro. Ele recorda uma ligação recebida de uma mulher afirmando que era mãe de um filho de Dedim.

"Eu liguei pra ele, ele aceitou e nós fizemos o teste ao vivo. O Iago era o filho dele. Depois ele deu uma sanfona para ele, montou uma banda e hoje o Iago Gouveia também é um forrozeiro"

Amizade

João Inácio, que dividiu palcos e estúdios de programas, comenta que, especialmente no programa que Dedim apresentava, o "Luau do Dedim", com o quadro "Bica do Dedim", ele era "muito alegre, muito divertido e brincalhão".

João Inácio Jr. Apresentador de TV e amigo de Dedim Gouveia Meu amigo Dedim Gouveia, você viverá sempre em nossas mentes, em nossas emoções, em nossas lembranças. Com seu espírito alegre, divertido, sua musicalidade, seu xote e seu forró, que representam tão bem a nossa alma, a cultura cearense e nordestina, sentiremos saudades eternas. Lembranças de tantos momentos bons

Velório de Dedim Gouveia

Legenda: Perfil oficial de Dedim Gouveia no Instagram Foto: Reprodução

O velório de Dedim Gouveia acontecerá nesta terça-feira (20) em cerimônia fechada com dez pessoas. A informação foi divulgada pelo perfil oficial do cantor no Instagram. Na publicação, a família agradece as homenagens.

"A família agradece a todos os votos, mensagens e orações de amigos e fãs", diz o post.

Amigos famosos do forró comentam morte

Toca do Vale e Nonato Lima, colegas forrozeiros, lamentaram o óbito do amigo nas redes sociais. Eles publicaram fotos de Dedim com legendas "Descanse em paz" e hashtag indicando luto. Taty Girl, amiga próxima do artista, também se manifestou no início da noite desta segunda.

Legenda: Amigos homenagearam Dedim Gouveia nas redes sociais Foto: Reprodução