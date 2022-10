De cadeira de rodas após acidente, Waldonys vota em Fortaleza: 'cumprir meu dever de cidadão'

Mesmo com mobilidade reduzida após sofrer um acidente de paraquedas, o cantor Waldonys não se absteve de votar nas Eleições 2022 neste domingo (2).

Nos Stories do Instagram, o cantor e sanfoneiro aproveitou para agradecer o carinho do público e registrar a ida ao local de votação, em uma escola de Fortaleza. Ele ressaltou que teve autorização médica para sair de casa, mas permanecerá de repouso.

"Quero agradecer demais. Com autorização médica, de repouso, mas pude vir votar, com o maior cuidado do mundo. Estou aqui para cumprir meu dever de cidadão. Dessa vez, vim votar de um jeito diferente, mas vim", declarou o artista.

QUEDA DO CANTOR WALDONYS

A queda de paraquedas sofrida por Waldonys aconteceu no último sábado (1º), em Fortaleza, no Aeródromo Feijó, bairro Siqueira. As primeiras informações sobre o acidente foram repassadas por Lívia Moreno, filha do artista. Na ocasião, ele havia sido levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF) por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passou por exames.

"Tive o esmagamento de uma vértebra e fratura. Doía ao respirar, mas fui tratado muito bem", revelou o artista.

Após resultados, ele fará tratamento moderado. Os exames concluíram que o sanfoneiro sofreu uma fratura na região tóraco-lombar (T12-L1), sem comprometimento medular. Não há risco de paralisia e ele não precisará operar.