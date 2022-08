Corpo de Marilene Galvão chega atrasado a velório após erro de trajeto

O velório da cantora sertaneja Marilene Galvão teve o início atrasado nesta quinta-feira (25), após um erro no traslado do corpo. A previsão inicial era de que começasse às 13h, na Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, mas agora ele só abrirá ao público às 16h.

O motivo para o atrasado foi divulgado pela TV Globo. Segundo a emissora, houve um erro no trajeto do corpo de São paulo ao interior do estado. O velório segue até 22h e retornará nesta sexta (26), das 7h às 9h.

Marilene Galvão será enterrada no distrito de Sapezal, onde 'As Galvão' viveram a maior parte da infância. Na cidade, existe um monumento em homenagem à dupla.

Tratamento de Alzheimer

Marilene faleceu no Hospital Professora Lydia Storópoli, mas a causa da morte não foi revelada até o momento. Ao lado da irmã, Mary, ela formou a dupla 'As Galvão', em uma carreira que durou mais de 70 anos.

Ao longo da carreira, elas lançaram 80 discos, finalizando em 2021 por conta do tratamento de Marilene em meio ao avanço do Alzheimer.

As duas ficaram conhecidas pelo pioneirismo na música caipira, brilhando no cenário sertanejo que sempre foi ocupado massivamente por homens.