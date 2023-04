Conheça Arthuzim, trapper cearense do Henrique Jorge que ganha espaço na música

O cearense Arthuzim é um dos nomes do Estado em ascensão no trap. Ele é nascido em Fortaleza, no bairro Henrique Jorge, com parte da vida dividida com familiares na Praia da Taíba, no município de São Gonçalo do Amarante (CE). O cantor foi um dos nomes escolhidos para compor o casting do evento produzido pelo cantor Matuê, o Plantão.

"Cantar no Plantão foi histórico. Apesar de muita gente ainda não conhecer, o gênero ganha força todo dia", avaliou o Arthuzim em entrevista à coluna É Hit.

Assista à entrevista:

Trapper buscou tutoriais no YouTube para aprender a produzir

O cearense começou a produzir as próprias músicas ainda na adolescência.

"Eu sou um artista underground, nunca tive ninguém por mim, eu mesmo me produzo até hoje. Logo quando comecei a escutar o gênero, fui em busca de tutorias no YouTube", revelou o cantor.

Para poder construir as primeiras canções da carreira, ele usava um computador emprestado.

Arthuzim Trapper cearense Usava um notebook da minha tia e um celular para gravar. O meu primeiro lançamento foi produzido em um celular, inclusive

O bom resultado na música já trouxe grandes números ao cearense. No Instagram, ele já alcançou a marca de um milhão de seguidores.



Com apenas 15 vídeos, ele soma mais de 13 milhões de visualizações no YouTube.