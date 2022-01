Cleber e Cauan lançam músicas inéditas do álbum 'Rio Quente' e falam sobre efeitos da pandemia

A dupla Cleber e Cauan lançou, nesta sexta-feira (28), oito músicas inéditas do álbum "Rio Quente". Gravado na Praia do Cerrado, em Caldas Novas (GO), o DVD traz o registro de um cenário com palcos montados sobre piscinas naturais.

Além disso, o novo trabalho marca o retorno de Cleber como compositor da maior parte do repertório.

Assista:

“Boca Ocupada”, “Maria Solteira” (feat com Max e Luan), “Cerveja de Boteco”, “Deixando de Seguir”, “Lugar no Céu”, “Que Sextou que Nada”, “Quem Ama não Mente” e “Super Pai” formam o álbum "Rio Quente".

Pandemia

Como a maioria dos cantores sertanejos, a dupla sertaneja também foi afetada pelos decretos de isolamento contra a Covid-19, em 2022.

Segundo a dupla, pelo menos 10 shows deles foram cancelados de dezembro de 2021 a janeiro de 2022. Para abril, eles já programam 35 apresentações.

Em agosto de 2020, Cauan teve Covid-19. Ele chegou a ter a voz atingida. Em entrevista, ele diz que gradualmente ele vem melhorando da voz.