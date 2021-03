Cleber e Cauan fazem show em casamento e pedem desculpas por aglomeração

A dupla sertaneja Cleber e Cauan pediu desculpas ao público por fazer aglomeração em uma apresentação durante um casamento. O evento aconteceu na sexta-feira (12), em Balneário Camboriú. Em comunicado, o empresário da dupla informou que a festa contou com fiscalização das autoridades competentes de forma presencial, e o mesmo foi autorizado. Todos os presentes realizaram teste de Covid-19.

Conforme a nota da produção da dupla, há mais de um ano os artistas foram contratados para tocarem em um evento de casamento no Estado de Santa Catarina, tendo o compromisso legal pelo cumprimento do contrato "sendo a responsabilidade integralmente do contratante".

Dupla fez vídeo explicando realização de evento:



Um vídeo, que circulou em redes sociais, mostra os cantores em meio a convidados sem máscaras e distribuindo bebidas alcoólicas na boca de alguns, em Santa Catarina. Apenas uma mulher e dois fotógrafos aparecem na imagem usando máscara.

Cauan Máximo foi diagnosticado com Covid-19 em agosto do ano passado e chegou a ficar 14 dias internados, sendo nove em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com 70% dos pulmões comprometidos. Os pais dele também foram confirmados com a doença na época. Ao se curar, ele pediu que as pessoas não fizessem festas.

Legenda: Comunicado da dupla Cleber e Cauan Foto: Divulgação

Em nota, a assessoria dos cantores informou que a "dupla sabe que errou ao contribuir para os momentos de aglomeração e pede desculpas, se solidarizando com o enfrentamento dessa pandemia que assola nosso país".

