Cearense Tarcísio do Acordeon lança primeiro DVD e fala sobre a resistência dos nordestinos

O cantor e sanfoneiro Tarcísio do Acordeon alcançou o topo dos aplicativos de streaming no último ano. Natural de Campos Sales, no Ceará, ele passou parte da adolescência em São Paulo em busca de uma vida melhor ao lado dos pais.

Apesar da mudança foi com o forró que ele venceu. Nesta sexta-feira (4), ele lança "Meu Sonho" — clipe do primeiro DVD da carreira.

Veja clipe:

“Este trabalho é uma homenagem ao meu sonho que se realizou. Chegar ao topo das paradas, fazer parcerias com ícones da nossa música, levar o maior e mais emblemático instrumento que representa muito mais que um ritmo, mas todos os nordestinos e a luta de suas famílias. Quando eu carrego comigo o acordeon, é muito mais que um símbolo, é a resistência de um povo”, explica o cantor cearense.

Veja mais É Hit Tarcísio do Acordeon cresce em apps e realiza sonho de trazer familiares de São Paulo para o Ceará

O DVD foi gravado em Fortaleza e será lançado em três partes. O primeiro lançamento em EP, é a canção “Meu Sonho”, que carrega o título do álbum, composição de Renno Poeta e Rodrigo Reis.

Para somar o sucesso do set list da primeira parte serão lançados ainda: “Eu Tenho a Senha”, Vaqueiro Ferido” e “Hoje Dói”.

História com a sanfona

Tarcísio do Acordeon aprendeu a tocar violão aos oito anos. Por influência do pai, a música sempre foi presente na vida do forrozeiro. Autodidata de sanfona, ele encarou as notas do instrumento aos 10 anos. Dois anos depois, subiu pela primeira vez em um palco em uma banda de Campos Sales. Aos 14 anos, iniciou as primeiras composições — sem grandes aprofundamentos de narrativa.



Um ano depois, precisou deixar o Ceará para viver com a família em São Paulo. O pai trabalhava na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) com o carregamento de frutas e verduras. Tarcísio do Acordeon até chegou ajudar a família com "bicos", mas os pais queriam que ele se dedicasse a música. Em terras paulistas, ele chegou a tocar forró em bares e casas noturnas.