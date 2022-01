Cearense Mari Fernandez participa do programa do Faustão e fala da luta das mulheres no piseiro

A cantora cearense Mari Fernandez foi uma das atrações musicais do quadro "Na Pista do Sucesso", do programa "Faustão na Band", na quinta-feira (27). Ela falou sobre o sonho realizado de ser entrevistada por Fausto Silvo e falou sobre a luta das mulheres no piseiro.

De acordo com a cearense, o cenário tem mudado gradualmente e está ficando melhor para artistas femininas.

“A mulher tem um pouco mais de dificuldade que o homem, mas está melhorando. Todos meus amigos do forró, Xand Avião, João Gomes… todos me ajudaram. Há menos de um ano lancei o primeiro projeto e Deus me ajudou”, afirmou a cearense.

Mari Fernandez Cantora Mais um sonho que realizei, aliás, um dos meus maiores sonhos, cantar num palco tão consagrado como o do Faustão. Pra mim, tem um grande significado. Desde o início do meu projeto, ainda gravando a música “Amizade Colorida”, eu falei que sonhava com isso e em menos de 1 ano de carreira aqui estou eu

No programa, Mari Fernandez cantou os sucessos “Não Vou Não” e “Parada Louca”. Ela ainda contou com ajuda de Tirullipa para dançar hits.

O programa "Faustão na Band" é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 20h30, logo após o "Jornal da Band".