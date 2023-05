'Castelo' de José Rico avaliado em R$ 3,2 milhões irá a leilão para pagar dívidas trabalhistas

A mansão do cantor José Rico, dupla de Milionário, irá a leilão para pagar dívidas trabalhistas que surgiram após a morte do artista. Com porte de "castelo", o antigo lar do sertanejo é avaliado em R$ 3,2 milhões. Ele morreu em 3 de março de 2015, aos 68 anos.

Com mais de 100 quartos, a mansão está localizada em Limeira (SP). Na região, ela ficou conhecido como "Castelo do José Rico", devido ao seu projeto arquitetônico.

Legenda: Área de lazer com piscina Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo o G1, em vida, o músico informou o desejo de fazer do lugar um recanto para a família, além de construir um estúdio nele.

Processo trabalhista

Legenda: Zé Rico morreu em março de 2015 Foto: Reprodução/Facebook

O leilão da casa só irá ser realizado por conta de uma ação trabalhista movida por um músico que atuou com a dupla entre 2009 e 2015. Nos autos, o profissional relata que trabalhava em 19 shows por mês e, posteriormente, 12 apresentações mensais, e realizava quatro apresentações em TV por ano.

Em decisão de 1ª instância, foram determinados registro do contrato em carteira e pagamento de descanso semanal remunerado, 13º salários, verbas rescisórias, multa por dispensa sem justa causa, FGTS, horas extras, adicional noturno, diferença de horas de intervalo interjornada e indenização por danos morais.

Em 2ª instância, foi negado que houve acúmulo de funções e dano existencial, pelo tempo que o músico tinha de passar viajando entre uma cidade e outra.

Em decisão de 16 de julho de 2021, o juiz do trabalho Marcelo Luis de Souza Ferreira, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), fixou a condenação em R$ 6,7 milhões. Além da indenização ao trabalhador em si, o valor inclui honorários advocatícios e periciais, custas processuais, juros, imposto de renda e contribuições previdenciárias.

No ano passado, em 7 de novembro de 2022, a juíza Paula Cristina Caetano da Silva, da 2ª Vara do Trabalho de Americana, comunicou a penhora do imóvel.