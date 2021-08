Casamento de Naiara Azevedo com empresário Rafael Cabral chega ao fim

A cantora sertaneja Naiara Azevedo anunciou, no fim da manhã desta sexta-feira (27), o fim do casamento com o empresário Rafael Cabral.

"Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas", escreveu ela no Instagram, em postagem com foto das mãos do ex-casal durante cerimônia de casamento em preto e branco.

Legenda: Sertaneja publicou longo texto para divulgar fim da união com ex-marido Foto: reprodução/Instagram

A intérprete de "50 Reais" afirmou que a decisão pelo término se deu porque ambos entenderam que os sentimentos se transformaram em amizade. "Em algum momento, nos desencontramos na vida a dois, e não é porque um casamento chega ao fim, que ele não deu certo. Para mim deu certo sim, enquanto durou", destaca, pontuando não ter arrependimentos.

Ela finaliza expressando gratidão a Rafael e enviando bons fluidos ao ex-marido. "Te desejo toda felicidade do mundo! Obrigada por todos os momentos que tivemos juntos, e pela sua família que me acolheu desde o início! Você me deu uma enteada linda que eu irei amar para sempre", completou na publicação, com comentários desabilitados.

O empresário também se manifestou sobre o assunto na rede social, usando, inclusive, a mesma imagem, em tons coloridos. "Entendemos que esse seria o melhor caminho no momento. Até porque, mesmo existindo amor, nós também queremos ver o outro feliz acima de tudo. Não tem briga, nem desrespeito; apenas decidimos assim, em comum acordo".

Legenda: Rafael Cabral preferiu se posicionar antes que assunto vazasse de outra forma Foto: reprodução/Instagram

Na publicação do empresário, amigos do ex-casal se manifestaram sobre o fim da união. "O melhor para vocês dois sempre, amigo. Amo vocês", escreveu a apresentadora Débora Lyra. "Deus abençoe vocês", disse o empresário Yugnir, participante do Power Couple Brasil 5.

Conforme o jornal O Globo, o casamento de Naiara e Rafael aconteceu em 18 de outubro de 2016, no Espaço Memoratto, em Goiânia. A cerimônia, luxuosa, reuniu amigos e familiares do casal.

