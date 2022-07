Cantora Mirella diz que bolsas de grife foram retiradas de malas extraviadas

A cantora Mirella teve as malas extraviadas durante viagem pela Europa. Na manhã desta terça-feira (26), a artista recebeu a bagagem, mas se desesperou ao perceber que suas bolsas de grife haviam sumido. Ela mostrou a mala nos Stories e disse que as roupas estavam todas reviradas.

“Abri as malas aqui e minhas bolsas de grife sumiram. Gente, eu não estou acreditando”, lamentou na rede social.

Mirella ainda mostrou uma foto da mala aberta, antes de viajar, com uma sacola da Dior, onde estavam as bolsas de grife. “Eles fizeram eu despachar a mala de mão porque o voo estava cheio demais, não cabiam mais malas no avião”, justificou.

A ex-A Fazenda ainda disse que a companhia aérea terá que achar seus pertences, porque se não “ela irá meter processo”. “Eu pago advogado é pra isso”.

Susto com alarme

Horas depois, a artista mostrou que saiu correndo pelada do quarto onde está hospedada, na França, ao ouvir um alarme de incêndio. “Eu estava pelada e saí correndo do quarto desesperada .Mais um acontecimento de hoje. Jurei que era evacuação de verdade… Depois que a gente ficou sabendo que era teste. Só provação nessa viagem”, lamentou

