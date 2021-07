Cantora Lanna Rizzi morre após complicações da Covid-19

A cantora e compositora Lanna Rizzi, 26 anos, morreu nessa quinta-feira (29) após complicações causadas pela Covid-19, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. As informações são do portal G1.

A artista estava internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Na unidade, ela sofreu um agravamento no quadro clínico e não resistiu.

Lanna Rizzi nasceu no município de Ibirataia (BA), mas também residiu em Itabuna (BA) antes de se mudar para Vitória da Conquista, onde vivia. O enterro dela ocorreu ainda na tarde da quinta, no Cemitério Jardim da Saudade, em Ipiaú.

Veja clipe de Lanna Rizzi:

Conforme a revista Istoé, a morte da cantora foi anunciada em seu próprio Instagram. “É com muita dor e com o coração despedaçado que comunico a todos vocês que nossa estrela não resistiu às sequelas do vírus e se foi nessa manhã", diz o texto, acrescentando agradecimento da família pelas orações e energias positivas.

"Vamos continuar orando para que ela tenha uma passagem de luz e por todos aqueles acometidos por essa doença traiçoeira", finaliza a nota.

Na última postagem publicada pela artista, datada de 13 de julho, Dia do Cantor, alguns seguidores lamentaram a partida de Lanna. "Descansa em paz, mana", disse a youtuber Nininha Problemática. "Deus te recolheu pra iluminar o céu com mais estrelas", afirmou outro seguidor.