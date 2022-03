Cantora Gabi Martins ficou com Felipe Neto, diz colunista

Quase dois meses após romper o namoro com o cantor Tierry, a cantora e ex-BBB Gabi Martins ficou com o influenciador e youtuber Felipe Neto, segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

A cantora confirmou a informação à coluna na noite desta quinta-feira (10), mas garante não estar em um relacionamento com Neto. "Ficamos sim, mas estamos solteiros!"

Gabi disse também priorizar o trabalho neste momento e que não pensa em começar um novo relacionamento por enquanto. “Terminei recentemente e não quero nada sério agora. Quero focar no meu trabalho", disse.

Ainda conforme a coluna de Leo Dias, Gabi estava na cidade do Rio de Janeiro para alguns compromissos profissionais, e se hospedou no mesmo bairro onde fica a mansão de Felipe.

O youtuber não se pronunciou até a publicação deste texto.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit