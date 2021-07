Cantora de forró passa mal em live, desmaia e é socorrida por amigos; veja vídeo

Thauane Brito, vocalista da banda Só Amor, passou mal em uma live e desmaiou durante transmissão, na sexta-feira (30). A cantora participava do "Arraiá da Anynha" e caiu nos braços de Anynha Swing.

A cantora fazia dueto com Anynha Swinge da música "Você Nunca Me Amou", sucesso da banda Magníficos. Durante execução do refrão, Thauane Brito disse: "estou passando mal" e, em seguida, cai em cima da amiga. Cantores e parte da produção correu para socorrer a vocalista.



Veja momento do desmaio:



Nesta segunda-feira (5), Thauane Brito tranquilizou os fãs no Instagram e explicou o que de fato ocorreu com ela. "Estou bem. Não aconteceu nada. Foi um susto mesmo. A minha pressão baixou. Foi só um susto mesmo. Agradeço as mensagens de carinho", declarou a forrozeira em rede social.

Nas imagens da live é possível ver outros cantores ajudando a tirar Thaune Brito da transmissão. Ela ainda tentou avisar Anynha Swing, mas logo em seguida já desmaiou.

