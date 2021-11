Cantor sertanejo Thiago Costa deixa UTI após atropelamento por lancha

O cantor sertanejo Thiago Costa recebeu alta da UTI nesta quinta-feira (18), onde estava internado desde o dia 11 de novembro após ser atropelado por um lancha em Belém, no Pará.

A assessoria do músico revelou que ele foi transferido para um quarto do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, com previsão para permanecer no local até receber alta.

O acidente, que levou o artista à Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), aconteceu no Furo Maquari, em um rio de Belém, enquanto Thiago passeava de jet ski. Uma outra pessoa que também estava no veículo foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Fraturas

Thiago quebrou o antebraço e sofreu fratura exposta na perna. A primeira cirurgia foi realizada há uma semana, mas permaneceu na UTI com quadro de saúde estável.

Outro procedimento foi realizado no artista na quarta-feira (17), enquanto na quinta (18) ele já conseguiu respirar sem a ajuda de oxigênio.

Logo após a internação de Thiago, familiares e amigos realizaram campanha de doação de sangue tipo A+, com o intuito de ajudar o cantor e na reposição do estoque do Centro Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa).

