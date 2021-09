Cantor sertanejo Giovanne Salles é encontrado morto dentro de carro, em Belo Horizonte

O cantor mineiro Giovanne Salles foi encontrado sem vida, no bairro Jardinópolis, em Belo Horizonte (MG). O sertanejo estava dentro de um carro, no banco do motorista. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (27), segundo informações do portal G1.

Conforme a Polícia Militar, os órgãos de segurança foram acionados por testemunhas. Pessoas que passavam pelo local perceberam que Giovanne não tinha mais respiração. O cantor tinha sangramentos no nariz e na boca.

Veja um dos clipes do cantor:

O veículo que ele dirigia estava parado no meio da via, entre a Avenida Amazonas, uma das principais da capital, e a Rua Maria Magdalena Camargos.

Segundo os militares que atenderam a ocorrência, os instrumentos utilizados nas apresentações de Giovanne estavam no veículo. O material foi devolvido ao irmão do cantor.

Já o carro, ainda segundo a PM, era alugado e pertencia a um dos parentes. O veículo, sem irregularidades, foi entregue ao proprietário.

Atendimento médico

De acordo com a Polícia, não foram encontrados sinais de violência pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Policiais informaram que há indícios de que a morte tenha sido provocada por overdose. Três pinos de cocaína estavam em um dos sapatos da vítima. Segundo a PM, o caso foi encaminhado para a Polícia Civil investigar.

Música

No Instagram, Giovanne Salles mostrava a rotina dividida entre música e família. Ele realizada shows em casas noturnas, bares e eventos privados.

Em fotos na rede social, ele mostrava o amor pela esposa e o filho.

ESCUTE PODCAST COM JOÃO LIMA NETO:

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit