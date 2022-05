Cantor Piettro Dias morre junto da esposa e filho em acidente em Minas Gerais

O cantor Piettro Dias, de 29 anos, a esposa dele Taiane Silva, 30, e o filho do casal, João Pedro, de apenas 6 anos, morreram na noite desse sábado (28) após o carro em que trafegavam colidir com um caminhão no KM 6 da BR-364, entre os municípios de Frutal e Planura, no Triângulo Mineiro.

Conforme detalhou o Corpo de Bombeiros, o artista estava preso às ferragens da picape Saveiro no momento da chegada da equipe de salvamento. Já a companheira e o filho chegaram a ser resgatados por ambulância, mas tiveram o óbito confirmando ainda no meio do trajeto.

A corporação também informou que o condutor do caminhão não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.

A perícia forense da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e deve investigar as causas e a dinâmica do acidente de trânsito.

Nota de pesar

Os perfis oficiais da Expo Frutal, onde o cantor costumava se apresentar, e o Sindicato Rural do Município lamentaram a partida precoce do artista.

"Jovem, carismático e muito talentoso, Piettro há alguns anos vem se apresentando na Expo Frutal. Neste momento de dor, deixamos aqui nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do seu trabalho".