Cantor Leonardo ganha processo movido pelo compositor de "Pense em Mim"

O cantor Leonardo venceu na justiça um processo por danos morais aberto contra ele pelo compositor Mario Soares, um dos autores da música "Pense em Mim". As informações são do portal Uol.

Soares alega que a dupla sertaneja Leandro e Leonardo gravou a música em 1990 sem sua autorização prévia, acrescentando nunca ter recebido a remuneração devida pelos diretos autorais. A decisão ainda cabe recurso.

Na decisão, o juiz Artur Martinho de Oliveira Júnior considerou que Leonardo, na condição de intérprete, não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos direitos autorais. "Ele é parte ilegítima do processo", disse o juiz.

O compositor declarou à Justiça que a dupla conheceu a música quando ela foi apresentada durante um show de calouros no programa "Clube do Bolinha", acrescentando que somente após ter a canção ter sido gravada no álbum "Leandro e Leonardo Vol. 4", a dupla o procurou para obter o consentimento, o que não teria sido feito de maneira formal.

Autorizações foram da gravadora, diz cantor

Leonardo afirmou no processo ser apenas o intérprete da música e que as autorizações foram obtidas pela gravadora e pela editora.

A ação também envolve as gravadoras, mas a Justiça considerou também que, pela lei, no tocante a elas, a cobrança já está prescrita quanto os eventuais direitos que superem o prazo de cinco anteriores à abertura do processo (2019). Em relação aos últimos cinco anos, o processo continuará.

