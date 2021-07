Cantor Giovani, da dupla com Gian, sofre acidente de carro em São Paulo

O sertanejo Giovani, da dupla com Gian, sofreu um acidente de carro em Arujá (SP), na manhã deste sábado (31). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava junto da esposa durante capotamento. O casal foi levado a um hospital com ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta de 7h20, na Rodovia Presidente Dutra, altura do km 198, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O carro capotou e deslizou por cerca de 80 metros, até parar no acostamento da via. Em seguida, o casal recebeu cuidados médicos. Apesar do susto, eles já estão em casa. Legenda: Equipe de sertanejo postou nota sobre acidente em rede social Foto: ReproduçãoInstagram

"Informamos que o cantor Giovani da dupla Gian e Giovanni veio a sofrer um acidente de trânsito na manhã desse sábado devido há um fechamento movido por uma carreta em alta velocidade na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá. O cantor estava acompanhado da esposa Ana Carolina e seguiam para o Aeroporto de Guarulhos (SP)", informou a equipe do sertanejo em nota. No Instagram, Anna Carolina Morais publicou vídeos do acidente e contou que voltava de Cuiabá com o marido quando o carro capotou. "Hoje eu saí de manhã para cumprir uma agenda de compromissos do meu marido em Cuiabá. Nesse caminho, nosso carro capotou três vezes. Essa aqui sou eu inteira depois de um carro capotado", relatou a mulher. Veja mais É Hit Simaria, da dupla com Simone, volta à cidade natal e declara: 'agradecer sempre a Deus' É Hit Ministro Gilmar Mendes rejeita pedido de liberdade de DJ Ivis Ainda em comunicado, a equipe do sertanejo disse o casal usava cinto durante o trajeto. "Frisamos que o Giovani conduzia em baixa velocidade, com cinto de segurança, presando sua vida e de sua esposa, e para não colidir com o outro veículo, nas devidas circunstâncias conduziu o veículo ao acostamento onde veio a capotar.