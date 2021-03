Cantor de forró Felipão é diagnosticado com Covid-19

O cantor paraibano Felipão, radicado no Ceará, revelou o quadro da Covid-19 no Instagram, na manhã desta segunda-feira. (2). Na rede social, ele relatou os sintomas de tosse, febre e dor de cabeça. O forrozeiro passou oito dias afastados das redes sociais e tranquilizou os fãs ao postar stories.

"Estou com Covid-19, galera. Já tem oito dias. Repouso total e isolado total. Tomando as medicações. Tive, praticamente, todos os sintomas, só não tive falta de ar. Tive dor de cabeça, febre, tosse e dor corpo", declarou Felipão em vídeos nos stories.

Para proteger a família da proliferação da doença, ele está em uma casa sozinho em Guaramiranga (CE). Ainda na rede social, o forrozeiro alertou os fãs para tomar cuidado com a doença. "De verdade, vale a pena se cuidar. Tenho uma imunidade muito boa, não tenho facilidade para adoecer. Sempre estou fazendo exercício físico e tomando suplementação alimentar, mas estou aqui há oito dias bem mole, arrebentado, tossindo e acordando e dormindo com dor de cabeça".

Veja fala do cantor sobre doença:





Música

Uma live do forrozeiro foi remarcada para o dia 13 de março, às 16h. Alguns amigos do cantor foram convidados para participar da transmissão. Atualmente, ele divulga o projeto musical "Felipão no Maciço de Baturité", aliando forró e turismo.