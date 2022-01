Cantor Daniel comemora nascimento de terceira filha aos 53 anos: 'para completar a felicidade'

Com muita alegria, o cantor Daniel anunciou o nascimento da terceira filha com Aline Pádua nesta sexta-feira (28). Em sua rede social, publicou as primeiras fotografias da caçula, que chegou ao mundo na manhã de hoje, juntamente com um texto marcado de amor, felicidade e "muita gratidão".

O cantor sertanejo ainda deu detalhes sobre o nascimento da bebê, que nasceu às 9h29, com 3,130 kg e 49 cm. "É a cara do Pai".

Daniel Cantor "Diante de tudo o que estamos vivendo, de tanto aprendizado, uma nova luz se acende entre nós! A chegada da nossa Olívia, nosso anjinho! Não dá pra descrever esse sentimento, é muito amor, é muita alegria, é muita gratidão!!!".

O artista também é pai de Lara e Luiza, com respectivamente 12 e 10, conforme a revista Caras. Na postagem, Daniel acrescentou como se sentia alegre de ter a caçula nos braços.

"Ela chega para completar a felicidade da nossa família e juntos deixarmos uma semente de paz e esperança!!! Seja bem-vinda filha! Te amamos muuuito! Papai, mamãe, Lalá e Lulu!".

