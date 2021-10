Cantor da dupla Henrique & Diego trai esposa com mulher de traficante e termina casamento

Diego Barros da Silva, cantor da dupla sertaneja Henrique & Diego, teria terminado o casamento de quatro anos para ficar com a vizinha, que seria esposa de um traficante de Campo Grande (MS). As informações são do colunista Leo Dias.

A publicação aponta que Diego se apaixonou pela outra mulher quando ainda estava casado com Annaí Bernardes, enquanto o casal vivia em um condomínio de luxo em Campo Grande. A então companheira da voz de 'Suíte 14' estava fazendo tratamento para um problema de saúde que havia descoberto.

Não demorou para que a história extraconjugal virasse escândalo no condomínio e na cidade. Segundo o colunista, fotos do sertanejo junto da mulher do criminoso já circulam na Internet.

Após a publicação de Leo Dias, a assessoria de imprensa de Diego confirmou o fim da relação do casal, mas não se posicionou sobre os boatos do novo envolvimento amoroso.

