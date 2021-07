Cantor Anderson Rodrigues lança canção 'Relacionamento Abusivo'; veja clipe

O cantor Anderson Rodrigues, dono do sucesso “Carinha de BBzinha”, acaba de lançar mais uma faixa do EP “Só Não Tinha Amor” gravado no mês de junho em Fortaleza. A canção “Relacionamento Abusivo” acaba de ser liberada no YouTube e demais plataformas digitais.

Vale ressaltar que o tema discutido em "Relacionamento Abusivo" foi gravado em junho deste ano, antes da divulgação das imagens de agressões de DJ Ivis contra a ex-mulher — a cearense Pamella Holanda. A música não tem ligação com os fatos.

Veja clipe:

“Eu não aguento mais o que cê faz comigo. Eu vou denunciar. Isso é relacionamento abusivo”, diz um trecho da composição assinada por Rod Bala, Guilherme Dantas e Neto Barros.



A produção audiovisual foi dirigida e produzida por Marcelo Venancio e Kelson Veras. "Só Não Tinha Amor" é o segundo projeto audiovisual de Anderson Rodrigues. No total, o álbum tem 13 faixas, sendo três delas inéditas e com as participações especiais dos cantores Avine Vinny e Matheus Fernandes.