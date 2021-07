Buchecha homenageia Claudinho após 19 anos da morte do cantor

O cantor Buchecha publicou uma homenagem a Claudinho nesta terça-feira (13), dia em que se completam 19 anos da morte do parceiro. Por meio do Instagram, Buchecha repostou uma caricatura da dupla do sucesso "Só Love" e escreveu: "Mais um dia 13 de julho!".

O autor da arte, Daniel Souza da Silva, havia postado o desenho e homenageado os cantores. "Claudinho e Buchecha! A melhor dupla de funk de todos os tempos...alegres, divertidos, talentosos, humildes...Hoje completa mais um ano sem você Claudinho! Saudades!", comentou o caricaturista.

Morte de Claudinho

Claudinho morreu aos 26 anos em um acidente de carro, em 2002, quando voltava de um show da dupla em Lorena, interior de São Paulo. O cantor resolveu voltar com um motorista em seu veículo particular, que colidiu com uma árvore.

"Ele voltou na frente e o restante da equipe voltou de van. A gente viu o carro quando tinha acabado de acontecer. Chegamos antes da ambulância. Fui lá ver e era meu mano. Perdi um irmão. Não dei meu último abraço nele nem conversamos. Foi um choque muito grande. Fiquei três anos muito mal", contou Buchecha ao podcast Flow.

Em conversa veiculada no Flow Podcast na última sexta-feira (9), Buchecha relembrou o dia da morte do companheiro e relata que Claudinho não queria ter feito o show naquele 13 de julho de 2002.

"A produção me ligou dizendo que Claudinho não queria fazer o show naquele dia. Aí fui falar com ele, perguntei o que estava acontecendo e ele não me disse nada. Só falou que não ia. Então eu disse: 'Se você não vai, eu também não vou'. Depois, Claudinho decidiu ir, mas com o carro particular dele", relembra.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit