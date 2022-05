Bruno Fontes, âncora da Globo Nordeste, passa mal ao vivo e se apoia em bancada

Bruno Fontes, apresentador do NE1, telejornal da Globo Nordeste, passou mal ao vivo, nesta terça-feira (3), e precisou se apoiar na bancada do telejornal enquanto tentava prosseguir lendo o teleprompter. Ele chegou a embolar a língua em chamada de uma reportagem sobre assassinatos que ocorreram no bairro Brasília Teimosa, em Recife.

Ao falar sobre uma das vítimas, o apresentador deu uma leve pausa e se apoiou na bancada, conseguiu apontar para a câmera e se apoiou novamente na mesa.

Veja vídeo:

Quando terminado de exibir a matéria, Bruno voltou ainda em pé, mas sem parecer estar com mal-estar. Ele também conseguiu ler o teleprompter sem pausas.

Apresentador recebeu atendimento médico

Em comunicado ao Splash, a assessoria da Globo informou que ele está bem. "O apresentador Bruno Fontes teve um mal-estar. Já recebeu atendimento médico e está bem. Apresenta o NE1 amanhã normalmente".

Bruno Fontes apresenta o telejornal há três semanas no comando do telejornal, após a saída de Pedro Lins, que foi estudar na Inglaterra.