Brasas do forró lança quatro canções inéditas; escute

Conhecida por popularizar o vanerão no forró, a banda Brasas do Forró acaba de lançar quatro músicas inéditas. Assum Preto, Zé Airton e Wesley Ribeiro são conhecidos por ter repertório voltado aos anos 1990. "A Filha do Seu Zé", "Balanço do Vaqueiro", "Sabonete de Motel" e "Batom" são os nomes das novas composições.

Uma novidade do setlist é que a letra "A filha do seu Zé" é a primeira de compositores goianos interpretada pelo grupo de forró — assinada por Krisley Dias e Chico Viola. As outras letras são de autoria dos letristas Jurandir Compositor.

Segundo Ivanilson Tavares, empresário da banda, a demora em lançar novas composições é causada pela dificuldade em encontrar letras que casam com a velocidade aplicada pelo banda nas músicas.



Escute:





"Sempre lançamos novos trabalhos perto do Carnaval. Devido à pandemia, mudamos a estratégia. Para não regravar a mesma coisa, resolvemos trabalhar novos nomes", conta o gestor do grupo de forró.

Em junho do ano passado, Assum Preto, Zé Airton e Wesley Ribeiro apresentaram canções como “Irreverência” e “Todo Tempo é Pouco Pra Te Amar” no São João Solidário Dendi Casa — projeto criado pelo Sistema Verdes Mares (SVM).