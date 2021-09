Biel é expulso de restaurante chique de SP e desabafa: 'nunca fui tão humilhado na minha vida'

O cantor Biel passou por uma situação constrangedora na noite dessa segunda-feira (13): ele foi expulso do restaurante Terraço Itália, em São Paulo (SP). O motivo da exclusão foi a retirada do blazer do artista, que ficou só de regata no estabelecimento.

"Nunca fui tão humilhado na minha vida. Papo reto, tiração", declarou o artista em sequência de vídeos nos Stories do Instagram, dizendo que sempre quis frequentar e levar a namorada, Tays Reis, ao local. Os dois iniciaram a relação no reality show A Fazenda, tendo terminado e reatado após o programa, conforme o site Notícias da TV.

Versão de Biel

Segundo o cantor, o gerente do restaurante o abordou dizendo que ele deveria voltar a trajar a peça, retirada por motivo de calor, ou seria convidado a se retirar do empreendimento.

"Tinha mulher de vestido de alça mostrando muito mais pele do que eu. Mas ele [gerente] falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem? Por que eu tenho os dois braços fechados? Qual é a diferença?", questionou Biel, indicando preconceito por parte do restaurante.

Em seguida ele mostra o visual — regata e blazer brancos, calça cropped preta, cinto Balenciaga, tênis colorido e colar de pérolas e corrente — e é defendido pela companheira. "Aí, o Gabriel não pode mostrar os braços, sendo que ele entrou de blazer", diz.

Ainda revoltado, o artista volta a mencionar a diferença de tratamento por parte do estabelecimento, mostrando a foto de uma mulher usando um vestido tomara que caia nas redes sociais do local. "Vamos embora, vamos comer um BK [Burguer King], vai", continua o cantor.

Versão do Terraço Itália

Ao site Notícias da TV, o Terraço Itália acusou o cantor de ter sido "deselegante com os funcionários", acrescentando que ele não foi expulso, mas "saiu por vontade própria".

"A nossa equipe pediu educadamente para que o cliente vestisse o blazer, pois somente regata não comporta aos requisitos exigidos para todos que desejam ter uma experiência no local", comunicou Alberto Cestrone, gerente do restaurante, ao pontuar que o cantor não atendeu às exigências necessárias para permanência no local.

Legenda: Aviso sobre traje não aparece para visitantes, apenas para quem deseja fazer reserva dos serviços Foto: reprodução

No site do restaurante, ao clicar para fazer uma reserva de mesa, o cliente pode se deparar com o seguinte aviso: "Sugerimos traje esporte fino ou passeio completo. Não são permitidos bermudas, regatas e chinelos".