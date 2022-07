Baú da Taty acontece no mês de outubro em Fortaleza

Um dos eventos mais aguardados pelos fãs de forró foi anunciado nesta terça-feira (26). O "Baú da Taty" foi agendado para o dia 8 de outubro, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O projeto é um dos mais importantes da carreira da forrozeira Taty Girl. A festa conta ainda com shows de nomes nacionais: a banda Raça Negra e a cantora Joelma.

Legenda: Forrozeira estreou no Fortal neste ano Foto: Thiago Gadelha/SVM

Carreira musical

Taty Girl vive uma crescente na carreira musical. Desde o início do ano, a forrozeira avançou com agenda de shows no sudeste do país. Ao mesmo tempo, ela estreou na principal micareta do Brasil — o Fortal. Os fãs acompanharam o lançamento e o sucesso do bloco "Pra Cima".

Os interessados em curtir o evento devem ficar atentos nas redes sociais da cantora. As vendas começam nesta quinta-feira (28).