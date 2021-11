Banda de Marília Mendonça é contratada por Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa, diz jornal

Os membros da banda da cantora Marília Mendonça não ficarão desempregados. As duplas Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa e Dom Vittor e Gustavo contrataram os ex-funcionários da sertaneja. A informação é do jornal Extra.

Após a morte da cantora em um trágico acidente aéreo, o mercado musical questionou como ficaria a vida de tantos funcionários da cantora. Vale destacar que as duplas fazem parte da mesma produtora goiana a qual Marília Mendonça fazia parte.



"Estão sendo feitos alguns ajustes englobando as equipes", confirmou a assessoria da sertaneja ao jornal carioca.

Maiara, Maraisa, Henrique e Juliano eram grandes amigos de Marília Mendonça. Cantores foram até em cima de caminhão do Corpo de Bombeiros em cortejo até o local do enterro da cantora sertaneja.

Marília Mendonça trabalhava com parte de equipe de Cristiano Araújo

A cantora Marília Mendonça trabalhou com membros da banda do cantor Cristiano Araújo — vítima de um acidente de carro. Henrique Ribeiro, produtor que morreu no acidente aéreo com a sertaneja, também fez parte da equipe do artista goiano.

Marília Mendonça fazia parte do escritório que cuidava da gestão de carreira do sertanejo Cristiano Araújo. Após a morte do cantor, ela contratou alguns membros da equipe dele, em 2015.